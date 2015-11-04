В Будинку профспілок Одеси 2 травня було врятовано 330 осіб, загинули 42 – звіт Ради Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, презентованому сьогодні в Києві.

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«Згідно даних ДСНС, пожежу в одеському Будинку профспілок загасили о 20.50. Триста тридцять осіб були врятовані та евакуйовані з будівлі», - йдеться в звіті.

Також за офіційною статистикою, тоді в результаті пожежі в Будинку профспілок загинули 42 людини.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох осіб одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього того дня загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.