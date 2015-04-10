Затримані в Одесі диверсанти планували теракти в ніч на 2 травня - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив в Одеському національному академічному театрі опери й балету під час участі в урочистостях з нагоди 71-ї річниці визволення Одеси від фашистських окупантів.

Він заявив, що в регіоні вже затримано близько 50 підозрюваних.

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«Вони планували теракти з 1 на 2 травня... Десятки терактів сьогодні вночі попереджені, десятки життів врятовано», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, СБУ спільно з Генпрокуратурою і МВС проводять активну фазу «зачистки» Одеської області від злочинних елементів, які готували теракти, зокрема, на Великодні свята.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Декількох осіб було застрелено в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього за медичною допомогою звернулося більш як 200 потерпілих, загинуло 48 осіб.

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Судові слухання про масові заворушення 2 травня в Одесі почалися 27 листопада 2014 року. На лаві підсудних – 21 особа, включаючи 2-х громадян РФ, затриманих правоохоронними органами у травні 2014 р. На даний час фігуранти судового розгляду це, як стверджує обвинувачення, представники проросійський організацій «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» та інші, які брали участь у заворушеннях у центрі міста. В ході судових слухань стало відомо, що один із фігурантів, який перебуває під домашнім арештом, зник. Матеріали стосовно євромайданівців, а також подій, що мали місце на Куликовому полі і в Будинку профспілок, виділені в окремі провадження.

На початку лютого 2015 р. Малиновський районний суд Одеси повернув Генеральній прокуратурі на доопрацювання обвинувальний акт у провадженні про масові заворушення 2 травня.



