Із команди захисту Корбана відкликали безоплатного адвоката Шевчука

Про це повідомив журналіст Ростислав Демчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вказівку на це дали з Адміністрації Президента України.

«Адвокат Олексій Шевчук своїми виступами довів до сказу не лише чернігівських суддів та прокурорів, але й керівництво АП, ГПУ, СБУ. А у відповідь на це Олексій був відкликаний Центром безоплатної правової допомоги з команди захисників Геннадія Корбана на прохання керівництва Адміністрації Президента України», – написав Ростислав Демчук.

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Журналіст повідомив, що Олексій Шевчук є «безкоштовним» адвокатом і був запрошений в команду захисників арештованого Геннадія Корбана Центром безоплатної правової допомоги.

«Ось так! А хтось наполегливо тут заявляв що «бабло перемагає зло». Ні! Справа не в баблі, справа в правді», – написав Демчук в соцмережі.

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Він також повідомив, що донедавна західна преса мовчала про затримання Геннадія Корбана як дію політично вмотивовану, але після суду в Чернігові «медіа-корпорація Bloomberg поширила вістку про скандальні правові порушення в цій справі».

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

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Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі вчора поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводять процесуальні дії, однак не сказали, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана вчора затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.