УКРОП: Нові звинувачення Корбана напряму пов'язані з виборами мера в Дніпропетровську

В партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» заявляють, що нові звинувачення лідера Геннадія Корбана напряму пов'язані з виборами мера в Дніпропетровську і вважають це політичним тиском та грою влади на користь кандидата від «Опозиційного блоку».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова прес-центру партії "УКРОП" Євгенія Кравчук.

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Адвокат Андрій Богдан розмістив у Facebook фотокопії виписок з реєстру кримінальних проваджень. В обох йдеться про події у виборчій комісії Дніпропетровської області за участі Корбана.

«Нові звинувачення Корбана напряму пов'язані з виборами мера Дніпропетровська, і це при тому що всі можливі брехливі спікери запевняли країну в тому, що в справі -жодної політики. Офіційно повідомляю - затримання Корбана є справа політична, спрямована на зрив виборів у Дніпропетровську! І доказ цьому - виписка з реєстру кримінальних проваджень», - написав захисник.

За його словами, затримання відбувалось незаконно.

«Затримати людину не за рішенням суду, як того вимагає закон, а за постановою слідчого, можливо лише в одному випадку - на місці вчинення злочину. Скажіть, який злочин Корбан вчиняв у залі суду?», - зауважив Богдан.

За словами адвоката, сьогодні очікується нове засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу Корбану.

«Є вірогідність, що це буде Печерський суд м.Києва», - зазначив захисник.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

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Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі вчора поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводять процесуальні дії, однак не сказали, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана вчора затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.