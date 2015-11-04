У Волновасі з'явилася перша в Україні вулиця Кузьми Скрябіна

Таке рішення прийняла Волноваська міська рада 16 жовтня. Раніше ця вулиця мала назву Жовтнева (Октябрьська). Рішення про її перейменування було прийняте згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», передає Zaxid.net.

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Раніше у Львові був оголошений конкурс на проект облаштування громадського простору «Місце щасливих людей», присвячений пам'яті Андрія Кузьменка. А у Луцьку був встановлений перший в Україні пам'ятник співакові.

Нагадаємо: Андрій Кузьменко, лідер і вокаліст гурту «Скрябін» загинув у ДТП 2 лютого 2015 року.