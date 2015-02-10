Останнє відео з мобільного Кузьми Скрябіна: "Дякую вам за бардак" (повна версія)

Відеозаписи, датовані 1 лютого 2015 року і скоріш за все, зроблені на мобільний телефон. На відео Кузьма Скрябін жорстко критикує стан доріг у Кривому Розі та Дніпропетровській області вцілому, пише Gazeta.ua.

"Я показую вам, депутати і пане президенте нашу країну - звертається Андрій до керівництва держави. То є траса Олександрія-Кривий Ріг. Дякую вам за то, шо спи**или всі бабки. Не хочете на своїх мерсах і лєксусах сюда на сафарі протрясти свій жирний целюліт".

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"Це є наша фінальна точка - Кривий Ріг - продовжує Кузьма рухаючись на своєму автомобілі у місті. Якщо ви хочете кататися на яхтах чи на віндсерфінгу, б**дь, чи просто, б**дь, стати на лижі, с**а і повозитися по ріці, то треба просто приїхати у Кривий Ріг. тут є предмет вашої роботи, шановні депутати" - сказав Кузьма і повторив проїзд перехрестям по глибокій калюжі. Тут люди живуть і мусять через ту х**ню їздити кожний день, а ви навіть не маєте поняття, що десь такі є" - зазначив співак.

Ще на одному відео Кузьма Скрябін звертається від імені водія криворізького трамваю "Щоб не бути голослівним. Передаю вам прівєт від воділи того бідного трамваю, який, ку**а, мусить не їздити, а плавати, б**дь, по вулицях. Тому шо в той момент, коли в країні йде війна ви все ж таки ще пи**ите гроші. У вас вистачає совісті, с**а і нахальства, щоб тих людей мати за гавно і заставляти, б**дь, жити їх в такій сраці. Дякую вам за бардак" - резюмував Кузьма.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого, близько 8:20 ранку поблизу села Лозоватка у Дніпропетровській області. Автомобіль співака зіштовхнувся із молоковозом. Музикант повертався з концерту, який напередодні проходив у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін".