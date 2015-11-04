Міліція заявляє про відсутність постраждалих у бійці в суді у справі Корбана

Начальник ГУ МВС України в Києві генерал-майор міліції Олександр Терещук заявляє про відсутність постраждалих внаслідок сутичок в Печерському районному суді, де розглядається справа лідера партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, Терещук заявив, що наразі немає підстав когось затримувати.

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"Постраждалих немає", - сказав очільник столичної міліції, відмовившись надати будь-яку іншу інформацію.

Разом з тим, у сутичці з правоохоронцями кандидат в мери Павлограда від партіі "УКРОП", Євген Тєрєхов отримав удар по голові, лікарі надають йому допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

Водночас це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із зали суду ті змогли з допомогою правоохоронців.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

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У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.