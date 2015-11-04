Суд у справі Корбана закінчився бійкою та приїздом "швидкої" (фоторепортаж, відео)

Правоохоронці силоміць визволили прокурорів після того, як їх заблокували депутати та журналісти у залі судових засідань Печерського райсуду Києва, де розглядається справа лідера партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу в судову залі відбувалася друга бійка між депутатами та правоохоронцями.

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Лунала ненормативна лексика. Правоохоронців звинуватили у зраді України та виконанні злочинних наказів. У судовій залі виключили світло. Бійка продовжилася потім у коридорі суду.

Правоохоронці біля суду Києва представників сторони обвинувачення у справі Корбана, в кільце, щоб відгородити від депутатів.

Вихід з приміщення Печерського суду впродовж приблизно 10 хвилин був заблокований.

Депутати вигукують: "Голінченка (начальник 2-го відділу в ГПУ Олександр Голінченко - УНІАН) на нари".

В той же час міліція разом з прокурорами Генпрокуратури оформлює протокол щодо вчинення правопорушень. Прокурори заявили про бажання подати позов на дії народного депутата Володимира Парасюка.

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Корбану після затримання у Чернігові станом на початок сьогднішнього засідання, не повідомили, на яких підставах його тримають під вартою.

Також, за повідомленням депутата Андрія Лозового, прокурор Галинченко вдарив по голові (на місці титанової пластини) "Титанового Джексона" - Євгена Терехова, також був побитий депутат Володимир Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

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Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Щойно отримав травму лівої ноги внаслідок дій співробітників спецпідрозділів, які спровокували бійку на суді над Геннаді... Posted by Андрій Лозовий on 4 листопада 2015 р.

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