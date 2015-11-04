Радіодиктант національної єдності писатимуть 9 листопада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомтелерадіо, щоб стати учасником його написання, слід увімкнути об 11:00 перший канал Українського радіо або телеканал "UA.Перший". Диктант складатиметься зі 160-170 слів.

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В Держкомтелерадіо також відзначили, що цього року радіодиктант отримав статус міжнародного. Хоча і раніше у ньому брали участь українці зарубіжжя, їхні роботи надходили в НРКУ електронною поштою із різних куточків світу. Цього року про свою участь у написанні диктанту офіційно оголосили українські громади китайських міст Шанхая і Тяньшоу.

Для перевірки треба надіслати текст диктанту протягом двох днів на адресу Українського радіо: 01001, Київ-1, вул. Хрещатик 26.

Як нагадали в Держкомтелерадіо, цю акцію було започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі - в Україні та за її межами - можуть взяти участь у написанні радіодиктанту і не лише з’ясувати, чи добре знають українську мову, а й продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово, зазначається в повідомленні.