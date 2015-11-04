На Донбасі прикордонники затримали товарів на понад 400 тисяч гривень

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Всього за добу прикордонними нарядами та зведеними мобільними групами затримано 9 транспортних засобів, які перевозили товари вартістю понад 400 тисяч гривень", - розповіли у прес-службі.

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Зокрема, прикордонним нарядом в районі н.п. Гостре та Зайцеве затримано 3 автомобілі з вантажем овочів та автокосметики на суму 5 тисяч гривень. Автівки слідували в об’їзд контрольного пункту "Зайцеве" на неконтрольовану територію.

"Ще 4 транспортні засоби були зупинені в КПВВ "Новотроїцьке", "Гнутове" та на контрольному посту "Березове". Автомобілі були завантажені 3,6 тоннами одягу, взуття, гірчичників та цигарок. Вартість вантажу сягає майже 317 тисяч гривень", - додали у прикордонній службі.

Крім того, 2 автівки затримали зведені мобільні групи поблизу н.п. Гнутове та на контрольному посту "Щастя". Вони перевозили горілчані та тютюнові вироби на суму 80 тисяч гривень. Всі транспортні засоби передані представникам ДФС для прийняття правового рішення.

Також відзначається, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Георгіївка" прослідували 3 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою. В автомобілях перевозили будматеріали для жителів Донецької області від благодійного фонду.