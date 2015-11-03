На Донеччині відновлено роботу КПВВ "Георгіївка"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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У цьому контрольному пункті прикордонники разом з працівниками ДФС України здійснюватимуть контроль і пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів встановленим порядком.

Контрольний пункт розташований у Мар’їнському районі на відстані 4,5 км від лінії розмежування.

Контрольно-перевірочні та пропускні заходи здійснюються з 9:00 до 17:00. Відповідно до технологічної схеми в даному КПВВ пропускна спроможність сягає 3 тис. осіб та 1200 транспортних засобів.

Оформлення громадян у цьому контрольному пункті через загрози, пов’язані з бойовими діями, за рішенням керівництва було призупинено у червні 2015 року.

У Держприкордонслужбі зазначають, що триває відпрацювання можливостей відкриття нових або поновлення роботи інших контрольних пунктів в'їзду-виїзду в зоні АТО.

Крім того, розглядається можливість збільшення пропускної спроможності КПВВ "Гнутове" на Маріупольському напрямку та ведеться робота по Лисичанському напрямку.