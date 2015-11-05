У Попасній військові застрелили водія автомобіля, що намагався прорватися через блокпост

Про це повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України в Луганській області.

"На блокпосту, що на околиці м. Попасна, військовослужбовцями ЗСУ для зупинки автотранспорту було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок чого водій автомобілю загинув на місці події. Виїздом співробітників слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter", чорного кольору, на великій швидкості намагався проїхати через блокпост", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, при огляді автомобіля з вогнепальними пораненнями виявлено труп невідомого чоловіка у камуфльованому одязі з козачим шевронами.

Згідно з повідомленням, даний факт зареєстровано. Огляд місця події триває. Особа загиблого встановлюється.