У Попасній військові застрелили водія автомобіля, що намагався прорватися через блокпост
На околиці м. Попасна Луганської області військовослужбовці застосували зброю для зупинки невідомого автомобіля, який на великій швидкості намагався прорватися через блокпост.
Про це повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України в Луганській області.
"На блокпосту, що на околиці м. Попасна, військовослужбовцями ЗСУ для зупинки автотранспорту було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок чого водій автомобілю загинув на місці події. Виїздом співробітників слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter", чорного кольору, на великій швидкості намагався проїхати через блокпост", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, при огляді автомобіля з вогнепальними пораненнями виявлено труп невідомого чоловіка у камуфльованому одязі з козачим шевронами.
Згідно з повідомленням, даний факт зареєстровано. Огляд місця події триває. Особа загиблого встановлюється.