У Мар'їнському районі бойовики застрелили місцевого жителя – "ІС"
12:45, 22 жовтня 2015Війна
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На блокпосту так званої "ДНР" у районі Олександрівки (Мар'їнський район Донецької області) загинув місцевий житель, який намагався виїхати з тимчасово окупованої території.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
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"На блокпосту "ДНР" у районі н. п. Олександрівка застрелений цивільний з числа місцевих жителів, який намагався виїхати з тимчасово окупованої території. За вказівкою вищого керівництва "ДНР" цю подію заборонено висвітлювати в ЗМІ. Згідно з офіційною версією терористів, причиною застосування зброї з боку бойовика став "напад цивільної особи" на нього", - написав Тимчук.
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