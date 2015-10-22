У Мар'їнському районі бойовики застрелили місцевого жителя – "ІС"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"На блокпосту "ДНР" у районі н. п. Олександрівка застрелений цивільний з числа місцевих жителів, який намагався виїхати з тимчасово окупованої території. За вказівкою вищого керівництва "ДНР" цю подію заборонено висвітлювати в ЗМІ. Згідно з офіційною версією терористів, причиною застосування зброї з боку бойовика став "напад цивільної особи" на нього", - написав Тимчук.