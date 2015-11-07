Сьогодні набуває чинності закон про Національну поліцію

Згідно закону про Національну поліцію, основними завданнями Нацполіціі визначено: 1) реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; 2) внесення на розгляд міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Співробітники міліції тепер в Україні будуть у якості "виконувачів обов'язків".

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Працівники патрульної поліції зазначають, що новий закон чіткіше окреслить їхні повноваження, надасть нові можливості та спростить роботу, пише ТСН. Там, де поліція ще не сформована, на дорогах залишаться працювати інспектори ДАІ. Але це буде максимум до кінця 2016 року.

Разом з тим, експерти говорять про юридичні колізії, які виникають внаслідок набуття чинності нового закону про Національну поліцію та втрату сили закону про міліцію.

Як повідомляв УНІАН, рада адвокатів України звертається до керівництва держави з вимогою негайно повернули роботу Міністерства внутрішніх справ у правове русло. Зазначається, що 7 листопада 2015 року в країні може відбутися повний "колапс правоохоронної системи", повідомив заступник голови Ради адвокатів м. Києва, голова комітету захисту професійних прав адвокатів ВГО "Рада адвокатів України" Валентин Степ’юк.