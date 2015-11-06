"Україна на порозі анархії": Рада адвокатів вимагає повернути роботу МВС у правове русло

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: «Україна на порозі анархії та правового вакууму: 07 листопада 2015 року в країні може відбутися повний колапс правоохоронної системи» заступник голови Ради адвокатів м. Києва, голова комітету захисту професійних прав адвокатів ВГО « Рада адвокатів України» Валентин Степ’юк.

«Ми звертаємося до президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, генерального прокурора негайно втрутитися в ситуацію та негайно ухвалити нормативні акти, які б повернули роботу Міністерства внутрішніх справ у правове русло»,- сказав Степ’юк.

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Він зазначив, що Закон України «Про Національну поліцію» набуває чинності 7 листопада 2015 року і цього ж дня втрачає чинність Закон України «Про міліцію». Степ’юк зазначив, що відповідно до п.9 Перехідних положень нового Закону України «Про Національну поліцію» з 6 серпня по 6 листопада 2015 року мала бути здійснена комплектація поліцейських підрозділів особами з числа працівників міліції, які мали б бажання проходити службу у Національній поліції. «Але цього не було зроблено. Це означає, що усі працівники міліції з 7 листопада втрачають статус представників озброєного органу державної влади. Крім того, вся міліцейська структура з 7 листопада фактично перетворюється на незаконне збройне формування, оскільки до сьогоднішнього дня в Україні не прийнято на службу жодного поліцейського», - сказав він. Крім того, Степ’юк зазначив, що з 7 листопада слідчі міліції не матимуть права вчиняти будь-які слідчі дії, працівники ДАІ не матимуть права слідкувати за порядком на дорогах, працівники патрульних служб не матимуть права затримувати п’яниць, хуліганів та злочинців. «Навіть патрульні підрозділи такої розрекламованої «Нової патрульної поліції», теж будуть поза законом, оскільки за внутрішніми наказами МВС вони до цього часу є працівниками міліції, а не поліції і мають службові посвідчення саме працівників міліції», - додав Степ’юк.

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Старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери», голова ГО «Правова держава» Ростислав Кравець у свою чергу зазначив, що ситуація, яка склалася, свідчить про «безкарність». «В будь-якій цивілізованій країні за таке керівник МВС, а може і керівник Кабінету міністрів пішли у відставку, тому що фактично сьогодні вони поставили безпеку держави під дуже велике питання», - сказав він.

У свою чергу голова Ради адвокатів м. Києва, голова правління ВГО «Рада адвокатів України» Інна Рафальська зазначила, що така ситуація ставить під загрозу безпеку населення і чистоту процесуальних і правових дій щодо осіб, які з 7 листопада мають виконувати свої функції без належних повноважень, беручи на себе відповідальність і по затриманню злочинців, і по охороні об’єктів. «Це все наслідок того, що наше законодавство останній рік реформується несистемно», - сказала Рафальська.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Аваков заявив, що після вступу в силу закону про Національну поліцію, тобто після 7 листопада, частина міліціонерів стануть т. в. о. та пройдут переатестацію.

За словами міністра, проведення атестаційного конкурсу почнеться з Києва та Київської області. Цей конкурс проводитиметься на базі територіальних органів Національної поліції України та вищих навчальних закладів МВС.

4 жовтня стало відомо, що керівником Національної поліції України призначено Хатію Деканоїдзе, таке рішення прийняв уряд.