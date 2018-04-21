Круглий стіл у Президента

Круглий стіл за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який розпочався о 16.00, триватиме 4 години. Такий регламент роботи запропонував Президент України у своєму виступі, яким він відкрив засідання круглого столу.

У засіданні беруть участь: голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія).

Крім того, до участі в круглому столі запрошені відомі українські політичні діячі: перший Президент України Леонід КРАВЧУК, письменник, екс-депутат Борис ОЛІЙНИК, академік Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, президент Українського ПЕН-клубу Євген СВЕРСТЮК, академік НАН України Мирослав ПОПОВИЧ, президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ, голова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ та інші.

Після В.ЮЩЕНКА виступ розпочав голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, після чого будуть представлені позиції депутатських фракцій.

Потім із своїм бачення політичної ситуації виступлять представники громадськості.

Після цього в роботі круглого столу відбудеться 30-хвилинна перерва, а у другій частині засідання відбудеться обговорення викладених позицій.

Також В.ЮЩЕНКО у своєму виступі сказав, що результатом роботи круглого столу має стати підписання документу під назвою «Універсал національної єдності».

Ющенко закликає політиків об’єднатися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків об’єднатися задля об’єднання України.

Про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання круглого столу за участю лідерів політичних партій, представлених в парламенті.

“Я закликаю розпочати процес об’єднання навколо принципів об’єднання країни”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що, на його переконання, політичні сили повинні об’єднатися навколо принципів забезпечення національного суверенітету, цілісності кордонів, втілення ринкових економічних реформ і забезпечення вже завойованих прав і свобод людини.

Президент зазначив, що на сьогодні є лише два шляхи вирішення політичної кризи: або шлях конфронтації, або шлях консолідації зусиль.

“Так трапилося, що вибори до парламенту закінчилася з рахунком 1:1... За блок політичних партій з однієї сторони проголосували 8 з лишнім мільйонів громадян, за інший блок, іншу партію проголосували теж більше 8 млн. громадян”, - зазначив Президент.

Він підкреслив, що вибір у руках політиків: або вони приймають мужній крок до консолідації, або вони хочуть продовжити жити за принципом “нетолерантності, політичної боротьби до останнього солдата, несприйняття навіть принципів співіснування”.

“Мені прикро, що не забуто і принесено в зал ВР виборчу риторику, по питаннях, які не можуть розколювати європейську націю. Чи то по мовній політиці, чи по темі європейського вибору, чи по темі інтеграції, чи по темі СОТ, чи по темі церковної консолідації”, - сказав він.

Президент також підкреслив, що, на його переконання, відповідальний політик ніколи не буде спекулювати на таких темах, які розколюють суспільство.

Він також висловив переконання у тому, що кожен політик має усвідомити необхідність об’єднання зусиль, щоб бачити соборну Україну, “а не руїну з кожного берега Дніпра”.

Мороз: формула вирішення полягає у розширенні парламентської коаліції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що формула вирішення проблеми політичної ситуації в Україні полягає у розширенні парламентської коаліції за рахунок входження до неї представників різних політичних сил.

За його словами, якщо коаліція буде розширена, то парламент дасть сигнал для суспільства і створить всі умови для того, щоб сьогоднішні проблеми були зняті. «Іншого варіанту я не бачу», - наголосив О.МОРОЗ

Щодо механізму реалізації зазначеної формули, О.МОРОЗ запропонував використати пропозицію, яку, за його словами, протягом декількох днів напрацювала робоча група від антикризової коаліції і «Нашої України».

«Мені здається, вони знайшли умову – зміну 65 статті регламенту ВР, яка дає механізм вирішення тієї проблеми, щоб не було певною мірою утискування пріоритету «Нашої України» і не несло загрози для різноманітних регламентних процедур», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, формула об’єднання повністю відповідає і змісту нинішньої ситуації, і вже зафіксованим у ВР рішенням, «і дає хороший сигнал виборцям, які голосували за «Нашу Україну».

«Це цілком прийнятні речі, і вони юристами опрацьовані», - заявив голова ВР, додавши, що якщо лідери політичних сил і фракцій приймуть рішення про створення широкої коаліції і сформують Кабінет Міністрів, то всі інші питання можна буде вирішити без перешкод.

Механізми для реалізації цього плану О.МОРОЗ визначив однозначно – це домовленості і знаходження компромісу.

Якщо піти по цьому шляху, зазначив він, тоді проект документа, який сьогодні пропонується підписати в рамках круглого столу, може бути підписаний, при внесенні до нього декількох зауважень.

Янукович сподівається, що Президент не займатиме позицію якоїсь однієї політичної сили

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний у тому, що Президент України не виступатиме з позиції якоїсь однієї політичної сили.

“Ми зацікавлені в тому, і так і буде, що Президент ніколи не буде на боці якоїсь однієї політичної сили, він буде на боці всієї держави України. І останнім часом все так і відбувається, і ми віримо, що ми на вірному шляху”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що його партія зрозуміла, що процес формування коаліції є болючим після того, як “побачила невдоволення особисто Президента України щодо створення коаліції” у складі Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Лідер Партії регіонів ще раз наголосив на готовності Партії регіонів до створення більш широкої коаліції задля забезпечення реалізації бажання громадян України до змін на краще.

«Наша Україна» є прихильником формування коаліції національної єдності

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що «Наша Україна» є прихильником формування коаліції національної єдності.

«Ми залишаємося прихильниками формування, в результаті діяльності загальнонаціонального круглого столу, коаліції національної єдності. Це є адекватна відповідь на парламентську кризу, на можливу урядову кризу, на можливу загальнополітичну кризу», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він зазначив, що «Наша Україна» готова до будь-якого розвитку подій.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що «Наша Україна» готова до діалогу з іншими політичними силами, оскільки прекрасно розуміє, що без неї сьогодні навряд чи відбудеться будь-яке розв’язання політичної кризи, що склалася.

«Те, що ми сидимо за цим столом, говорить про те, що вміємо розв’язувати питання, і маємо шанс це зробити», - сказав він.

Цушко пропонує заборонити ревізію змін до Конституції

Лідер фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО пропонує внести в Універсал національної єдності положення про заборону ревізії змін до Конституції, прийнятих у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні круглого столу за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Є проблема, що після змін до Конституції, які були прийняті, ніхто не заспокоїться, де гарантії того, що не буде переглянута конституційна реформа», - сказав В.ЦУШКО.

На його думку, саме ці побоювання є найбільшим «каменем спотикання» для політичних сил при спробах домовитися в парламенті.

Крім того, В.ЦУШКО висловив переконанння в необхідності чіткої регламентації діяльності опозиції в парламенті, оскільки, на його думку, за 5 років роботи коаліція може неодноразово змінюватися.

Лідер фракції Соцпартії також висловив подяку Президенту України за пропозицію підписати Універсал, а також висловив переконання в тому, що цей документ дозволить політикам зрушити «з мертвої точки».

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО, відкриваючи засідання круглого столу, сказав, що результатом його роботи має стати підписання документа під назвою «Універсал національної єдності».

Лідер фракції Соціалістичної партії України в парламенті переконаний, що участь «Нашої України» в коаліції потрібна для того, щоб українці зрозуміли, що політики хочуть об`єднати країну.

«Участь «Нашої України» в коаліції необхідна для того, щоб громадяни зрозуміли, що ми об`єднуємо країну», - сказав він.

В.ЦУШКО в своєму виступі також відкинув усі звинувачення в спробах підкупу кого-небудь з депутатів.

“Не гуляють в цьому парламенті долари, тому що настільки багаті депутати прийшли, що їх купити не можна», - підкреслив він.

Тимошенко: БЮТ наполягає на дострокових виборах

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не піде ні в яку широку коаліцію і наполягатиме на дострокових парламентських виборах

«Ми не підемо ні в які широкі коаліції ні за яких обставин», - наголосила вона, додавши, що оскільки БЮТ проти того, щоб політика остаточно стала бізнесом, то блок залишає за собою право наполягати на дострокових парламентських виборах.

Передумовою для цього, за її словами, є, зокрема, парламентська більшість після того, як до неї увійшли СПУ і КПУ, які раніше декларували інші цінності, вже не відображають симпатії більшості суспільства. Крім того, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, ВР скомпрометувала себе, а політичні сили, який би документ про єдність вони не підписали – все одно не зможуть об’єднатися і залишатимуться абсолютно різними.

Крім того, вона наголосила, що в усьому світі дострокові вибори є абсолютно нормальною процедурою, коли політики заходять у глухий кут, і що лише протягом 2000-2006 років 10 країн провели такі дострокові вибори. (УНІАН: раніше прес-служба БЮТ повідомляла, що дострокові вибори у 2000-2006 роках, зокрема, відбувались: Португалія (2005 рік), Німеччина (2005, також достроковими були вибори у 1972 і 1983 роках), Ізраїль (2001,2003,2006), Нідерланди (вибори відбудуться 22 листопада 2006), Словаччина (2006), Туреччина (2002), Таїланд (2006), Індія (2004), Японія (2000,2005), Греція (2005), Сербія та Чорногорія (2003), Велика Британія (2001), Хорватія (2003), Данія (2005), Австрія (2002), Канада (2006)).

«Якщо є політичний глухий кут, то (проблему) треба розв’язувати не кулуарними домовленостями, а звертатися до народу – хай він підтримає мандат довіри політиків», - наголосила ЮТИМОШЕНКО.

При цьому вона звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією підтримати ідею проведення дострокових виборів, оскільки Партія регіонів заявляє про надзвичайно високу підтримку у суспільстві і що їй нема чого остерігатися.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО закликала всі демократичні сили – як «Нашу Україну», так і ті партії, що на останніх парламентських виборах не подолали 3% бар’єр, «створити єдину потужну патріотичну демократичну коаліцію – один кулак, і в кінці кінців розставити всі крапки над «і».

Стосовно планів представників парламентських партій створити широку коаліцію, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, «створення будь-яких таких екзотичних 100% єднань в політикумі не є єднанням країни».

За її словами, в жодній демократичній країні світу не має злиття всіх політичних сил в одну єдність, тоді як є влада і опозиція, які сповідують різне бачення, різні пріоритети, що обумовлює розвиток країни.

Також у своєму виступі Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала останні, за її словами, новації, які запроваджуються в парламенті. Зокрема, сказала вона, тоді як у запропонованому «Універсалі національної єдності» записуються слова про скасування пільг чиновникам, Верховна Рада збільшує видатки на своє утримання 250 млн. грн., лише на 2 млн. грн. збільшуються суми «на літак голови ВР».

Також вона повідомила, що вже 20 депутатів написали заяви на утримання пільгових безкоштовних квартир. «Сьогодні всі знають про корупцію в парламенті – навіщо така нещирість? Папір можна підписати, він все стерпить. Але навіщо це робити?», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Симоненко: баланс сил у владі буде забезпечений і без “Нашої України”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що навіть якщо коаліція існуватиме без “Нашої України”, баланс представництва сил у владі буде забезпечений.

“Президент сьогодні є представником певної політичної сили”, - сказав лідер КПУ, додавши, що саме Президент пропонуватиме парламенту затвердити кандидатури силових міністрів в уряді.

Крім того, у Президента є право на призначення голів обласних та районних державних адміністрацій, що також, на переконання П.СИМОНЕНКА, дасть можливість забезпечити баланс представництва політичних сил у владі.

Лідер КПУ висловив переконання, що головне завдання сьогоднішнього круглого столу – дати відповідь на запитання, яким чином покращити рівень життя людей, а також яким чином подолати протиріччя, які на сьогодні існують у суспільстві.

При цьому П.СИМОНЕНКО висловив переконання у тому, що гострі питання суспільного життя, в тому числі такі, як питання мови, СОТ, євроінтеграції тощо, слід вирішувати на референдумах.

Єхануров за широку парламентську коаліцію без КПУ

Прем`єр-міністр України, один з лідерів «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ виступає за широку парламентську коаліцію без Комуністичної партії України.

Наголосивши, що сьогодні лише Президент є джерелом стабільності в державі, і уряд вважає, що саме його пропозиції мають стати основою для досягнення виваженого і відповідального компромісу, Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив: «Компромісу, який дозволить сформувати у Верховній Раді єдино прийнятну у нинішній ситуації широку Коаліцію національного єднання – без Компартії, із збереженням за її представниками посад, що вони здобули в нелегкій боротьбі».

Також Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що тривала політична криза показала, що політичні сили не можуть самостійно знаходити компромісні рішення.

Водночас, підкреслив прем’єр, Президент є повноцінним учасником в процесі прийняття рішення щодо призначення керівника уряду.

Також Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що для вирішення проблеми, яка на сьогодні виникла , попередньо необхідно відновити роботу Конституційного Суду.

Водночас прем’єр зазначив, що його «уряд готовий виконувати свої функції стільки, скільки буде потрібно до досягнення виваженого політичного компромісу».

Найважливішим є не формування нової коаліції, а вирішення напрямків розвитку

Ректор Національного технічного університету “Київській політехнічний інститут” Михайло ЗГУРОВСЬКІЙ вважає, що найважливішим завданням сьогоднішнього засідання “круглого столу” лідерів політичних партій та Президента полягає не у питанні, чи буде сформована нова коаліція за участю “Нашої України” чи ні.

“Мені видається, що більш важливим є інша річ, як сказав Президент – хто ми й куди йдемо. В світі це називають національною ідентичністю тієї чи іншої нації”, - сказав він.

При цьому, М.ЗГУРОВСЬКІЙ зазначив, що, на його переконання, важливим є питання, чи буде здатна коаліція, навіть та, яка існує зараз, створити такий уряд, який би відмовився від “рудиментів” минулого і працював би в умовах нових стандартів, яких нині потребують українці.

Борис Олійник сподівається на Президента

Письменник, колишній народний депутат України Борис ОЛІЙНИК сподівається, що Президенту України вдасться за підсумками сьогоднішнього засідання “круглого столу” ухвалити рішення, яке б відповідало як політичній доцільності, так і морально-етичному кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на засіданні “круглого столу” представників політичних сил України за участю Президента.

“Хотілося б щоб це рішення було не між політичною доцільністю і морально-етичним кодексом, а щоб воно поєднувало і політичну доцільність, і морально-етичний кодекс”, - сказав Б.ОЛІЙНИК.

При цьому, письменник висловив переконання у тому, що лідерам різних політичних сил України слід відмовитися від розмов про розкол України.

“Якщо ми щоденно будемо доводити собі і людям, що у нас існують неподолані тектонічні розломи в Україні, то ми можемо перетворитися на адептів тих розломів”, - підкреслив письменник.

Він схвалив підготовлений проект універсалу національної єдності, запропонувавши низку пропозицій до нього. Зокрема, Б.ОЛІЙНИК запропонував уточнити пункт щодо відмови від федералізму, зазначивши у документі, що замість цього сторони сприятимуть розвиткові місцевого самоврядування.

Крім того, письменник запропонував записати в універсалі необхідність створити Комітет захисту української мови, як це є в багатьох цивілізованих державах світу, оскільки українська мова, на переконання Б.ОЛІЙНИКА, є найменш захищеною в Україні.

“Якщо самі не можемо сформувати (комітет – УНІАН), то треба переписати у французів, у яких такий є”, - підкреслив письменник.

Плющ закликає Ющенка не повторювати помилок Кучми

Колишній голова Верховної Ради Іван ПЛЮЩ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не повторювати помилок свого попередника Леоніда КУЧМИ, який у 2002 році силою створив парламентську більшість.

“Л.КУЧМА наступив на граблі тоді, коли “Наша Україна” мала найбільше депутатів у Верховній Раді, а він зруйнував цю коаліцію, зібрав всіх в “Українському домі”, і пішли по-іншому шляху. До чого цей шлях привів, ми бачили”, - сказав І.ПЛЮЩ.

Він підкреслив, що якщо в даному випадку діяти за принципом уподобань, і приймати рішення про розпуск парламенту через те, що нова коаліція не до вподоби, то тоді доведеться “шукати другий народ, бо цей народ цих же й обере”.

І.ПЛЮЩ висловив переконання, що Президент України має дати можливість сформованій коаліції попрацювати, а якщо вона не справиться, то тоді вже порушувати питання про дострокові вибори.

Ющенко підсумував першу частину засідання круглого столу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків “виходити з окопів” і щиро говорити про те, який державний курс вони хочуть проводити після подолання політичної кризи.

“Я пропоную виходити з окопів і говорити по цих питаннях по щирості. Тому що відповідь поміщається у площині, чи є у нас бачення того курсу, який може нас об’єднати, тому що кожен корабель ловив вітер попутний чи не попутний, знаючи порт, куди він пливе”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив своє переконання у тому, що на сьогодні не стоїть питання щодо того, хто формуватиме уряд або хто у нього увійде.

На сьогодні, на переконання Президента, стоїть питання, яку програму реалізовуватиме новий уряд.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що у нього вже є право розпустити парламент, оскільки пройшло 60 днів, а уряд не сформований. Водночас, він висловив невпевненість у тому, чи дасть це позитивний результат.

“Але чи це не приведе до пролонгації проблеми, і через 60 днів з запущеним в поганому сенсі бюджетним процесом ми приходимо в осінь, і знову сідаємо за цей круглий стіл, приблизно з тими самими обличчями, я переконаний?”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що на сьогодні стоїть 10-12 питань, на які потрібно дати відповідь, і всі ці питання стосуються того, як Україні розвиватися далі.

Президент вважає організацію масових акцій у Києві спробою політичних сил впливати на нього. “Це жест, що ми не хочемо відкритої розмови, ми хочемо тенденцій, ми хочемо якогось впливу”, - сказав Президент.

Він також закликав політиків після 15-хвилинної перерви, яку було оголошено у засіданні круглого столу, розпочати роботу над змістовною частиною Універсалу національного єдності – документу, якій планується підписати сьогодні за підсумками засідання.

Лідери політичних сил обговорюють проект «Універсалу національної єдності»

Лідери парламентських політичних сил, які сьогодні беруть участь в загальноціональному круглому столі за участю Президента, обговорюють проект «Універсалу національної єдності», який їм запропоновано підписати, і тим самим виявити спільну політичну волю до об’єднання зусиль задля добра України.

План дій національної єдності, який міститься в проекті універсалу, зокрема, передбачає:

збереження унітарності та соборності України;

продовження та удосконалення конституційної реформи, створення збалансованої системи «стримувань і противаг між Президентом, парламентом та урядом, відновлення дієздатності Конституційного Суду України;

приведення рішень всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з Конституцією;

створення політичних та правових умов для перешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади всіх рівнів;

реформування виконавчої влади та унеможливлення політизації держслужби через першочергове прийняття законів «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» (у новій редакції), підготовлених до подання Президентом;

продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні;

реформування системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального права і кримінального судочинства у відповідність з стандартами і рекомендаціями Ради Європи, ЄС та рішеннями Європейського Суду з прав людини;

стимулювання розвитку місцевого самоврядування через забезпечення його фінансової спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою. Відмова від федералізації на користь децентралізації;

приборкання корупції на всіх рівнях влади, зокрема, через підтримку законодавчих ініціатив Президент у цій сфері;

забезпечення статусу української мови як єдиної державної та мови офіційного спілкування органів влади з одночасним гарантуванням прав мов національних меншин відповідно до Європейської хартії;

розвиток культури та відродження духовності багатонаціонального українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору;

дотримання свобод віросповідання. Підтримка прагнень до утворення єдиної Помісної Української Православної Церкви;

підвищення добробуту громадян, подолання бідності через ефективний та адресно-соціальний захист, справедливе пенсійне забезпечення;

становлення середнього класу через підвищення доступності та якості освіти, трансформацію політики доходів населення, гарантування гідної оплати праці, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць;

пропаганда здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров’я на пацієнта та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ-СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини;

досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче, ніж 5% при інфляції не більше ніж 10%, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць;

проведення податкової реформи, що передбачає, зокрема, запровадження податку на нерухомість та єдиного соціального внеску на фонд оплати праці;

підвищення ефективності використання природних ресурсів, особливо енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій;

підвищення ефективності сільського господарства через введення землі в економічний обіг;

гарантування державою недоторканності прав власності;

підвищення якості комунальних послу через створення конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері;

невідкладне прийняття необхідних для вступу України до СОТ змін до законодавства та вступ до даної організації до кінця 2006 року;

неухильне виконання плану дій «Україна-ЄС», невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та приєднання до плану дій щодо членства в НАТО;

налагодження ефективного економічного партнерства з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами України, керуючись інтересами взаємної вигоди.

В проекті документа зазначається, що підписанти переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку мають стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції і системи влади в цілому.

Також зазначено в проекті документа: «Ми переконані, що реалізація положень цього універсалу, які будуть покладені в основу коаліційної угоди більшості, можлива лише за умови створення у Верховній Раді України п’ятого скликання Коаліції національної єдності та підтримуємо такий крок». Після цього в проекті документа визначені посади та прізвища потенційних підписантів: Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, від фракції Партії регіонів – Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції БЮТ – Юлія ТИМОШЕНКО, від фракції «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, від фракції СПУ – Василь ЦУШКО, від фракції КПУ – Петро СИМОНЕНКО.

Симоненко наполягає на вилученні положення про НАТО

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО наполягає на вилученні з проекту Універсалу національної єдності положення про приєднання до плану щодо членства України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході другої частини круглого столу національного примирення.

П.СИМОНЕНКО наголошує на необхідності вирішувати питання членства в НАТО лише на загальноукраїнському референдумі і вважає неприпустимим витрати державних коштів на проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо того, що таке НАТО.

Тимошенко не підпише Універсал

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ще раз заявляє про відмову підписувати Універсал, оскільки вважає, що він може стати оманою для людей через протилежні погляди політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час другої частини засідання круглого столу національного примирення.

«Підписати ми не можемо, бо це буде омана суспільства, оскільки у різних політичних сил немає спільного стратегічного бачення», - сказала вона.

Вона підкреслила, що цей документ її особисто повністю влаштовує, вона готова підписатися під кожним його словом без змін, однак, вона побоюється того, що за красивими формулюваннями залишаться невирішеними основні світоглядні питання, які сьогодні ділять політичні сили.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила побоювання, що навіть у випадку підписання цього документу, в Україні виникне два центри влади з протилежними поглядами: один – на чолі з прем’єром і парламентською більшістю, а другий – на чолі з Президентом.

При цьому вона не виключила, що через певний проміжок часу у нового прем’єра буде конституційна більшість в парламенті, зібрана або підкупами, або залякуваннями, і ця більшість «доробить Конституцію до того, що Президент або буде обиратися парламентом, або доведе парламентську республіку до досконалості і не буде Президента».

Політичні лідери задекларують цінності, які мають сповідувати, якщо підпишуть Універсал

Якщо політичні лідери підпишуть Універсал національної єдності, вони задекларують цінності, які мають сповідувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час короткого брифінгу в Секретаріаті Президента України заявили громадські діячі, які були запрошені до участі на засідання круглого столу.

«Я вважає, що підписання цього документу важливо, щоб ці політики задекларували ті цінності, які вони далі сповідуватимуть», - зокрема заявив президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, якщо лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підпише документ, в якому чітко сказано про цілісність і унітарність Української держави, про українську мову, про європейське спрямування, то цього, на його думку, буде досить, щоб люди, які стоять за Партію регіонів на вулиці, зрозуміли, що їхній лідер сповідує ці цілі.

Він висловив припущення, що за результатами сьогоднішнього круглого столу документ буде підписаний, але не всіма лідерами політичних партій. «Якщо цей документ буде підписаний, він практично визначить новий формат коаліції», - зазначив В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ.

В той же час, він, як і президент Українського ПЕН-клубу Євген СВЕРСТЮК зазначили, що вперше побачили Універсал вже на засіданні круглого столу. Тож на прохання надати експертну оцінку документу Є.СВЕРСТЮК, зокрема, зазначив, що він з документом ще добре не ознайомився.

Водночас, він підкреслив, що бідою сьогоднішньої ситуації є те, що політики, сидячи за круглим столом, говорять «круглі правильності», які не мають жодного відношення до того, що робиться на вулиці.

«Насправді, політика відбувається поза межами цих фраз, і в політиці дуже важливо те, хто є хто, чи вірять люди цьому політику і чи беруть до уваги його заяви, бо на завтра вони можуть змінюватися», - сказав громадський діяч.

На думку Є.СВЕРСТЮКА, політики можуть підписувати Універсал, але це не має великого значення, бо кожен з них все одно залишиться тим, ким він був до сьогоднішнього круглого столу. Натомість, він погодився з думкою, що таке підписання все ж таки зобов’язує до певної позиції.

Безсмертний здивований намаганням політиків

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ здивований намаганням політиків під час круглого столу змінити документ, який був узгоджений раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Наша Україна” заявив в ході обговорення проекту Універсалу національної єдності.

Він підкреслив, що представники від всіх політичних сил цей документ погодили, а зараз лідери фракцій починають вносити інші пропозиції.

«Цей документ перепрацьовувати концептуально не має ніякої необхідності. Тобто зараз ідеться про деталі і «жучки», в яких кожний політик сховав свою нечисту силу», - сказав він.

Як приклад, він наголосив на тому, що «Наша Україна» завжди виступала за приєднання України до НАТО, і наголосив: «Ми від цієї позиції не відійдемо – хочуть цього комуністи, чи ні».

Водночас, під час обговорення один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ запропонував взяти півгодинну перерву на доопрацювання проекту Універсалу. Він зазначив, що суперечливі позиції в результаті цього будуть зняті: «Ми їх зробимо такими, що вони ні в кого не викликатимуть заперечень», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав цю пропозицію.

У роботі круглого столу за участю глави держави і лідерів політичних сил оголошено переву до завтра

З такою пропозицією виступив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він запропонував також створити з представників політичних партій редакційну групу, яка до завтрашнього ранку має опрацювати пропозиції щодо редагування проекту Універсалу національної єдності.

Водночас, Президент попросив усі політичні сили під час редагування зробити все, щоб не втратити сутність документу.

«Головне, щоб ми не втратили цей документ на завтра», підкреслив глава держави.