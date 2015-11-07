В Одеській області тривають пошуки тіл пасажирів затонулого катера "Іволга"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС області, 6 листопада з 8.30 до 17.00 співробітники Служби порятунку "101" спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби, родичами та представниками загиблих продовжили пошук тіл пасажирів катера «Іволга» в акваторії Чорного моря, Дністровського лиману та вздовж берегової смуги.

Читайте такожВ районі Затоки знайшли тіло ще одного пасажира затонулого катера "Іволга"«Рятувальники у складі 11 чоловік особового складу та 3 одиниць аварійно-рятувальної техніки обстежили 57,5 км берегової смуги. Працівниками Державної прикордонної служби, причалу №18, рятувального поста с. Сергіївка, місцевої пожежної команди райцентру Татарбунари обстежено 45,5 км берегової смуги», - повідомили у прес-службі.

Також від підприємства «База-стоянка №14 маломірного флоту агентства рибного господарства» села Лебедівка Татарбунарського району залучено катер «Прогрес-4» і 3 людини екіпажу, які обстежували 9 миль по воді.

«Нікого не знайшли, 7 листопада пошуки загиблих продовжаться», - відзначили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало близько 40 осіб.

За фактом цієї аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Виявлено тіла 19 загиблих.