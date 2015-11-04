Яценюк доручив виділити родинам загиблих на катері "Іволга" по 150 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на урядовому засіданні.

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"У нас офіційно 19 загиблих. Треба, щоб уряд прийняв рішення, оскільки це катастрофа державного рівня, про виплату допомоги сім'ям загиблим - по 150 тис грн на кожну сім'ю", - сказав Яценюк.

Прем’єр доручив Міністерству фінансів забезпечити виділення відповідних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі, поблизу селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало близько 40 осіб.

За фактом аварії катера відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, причиною трагедії стало перевантаження катера.