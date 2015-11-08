У Києві затримали бойовика "ДНР"

Правоохоронці затримали мешканця Артемівська, який ще з минулого року перебував у розшуку за участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає 5 канал.

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Встановлено, що 40-річний бойовик особисто брав участь у захопленні будівлі Слов'янської міської ради, а також вербував у Артемівську нових бойовиків.

Після звільнення Слов'янська злочинець втік до Російської Федерації, а згодом намагався осісти в Києві, проте був затриманий оперативною групою донецьких правоохоронців, які приїхали до столиці спеціально за ним.