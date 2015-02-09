Аброськін: На Донбасі діють шість незаконних збройних формувань

Про це в Фейсбук повідомив голова облуправління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Підбили проміжні підсумки роботи з виявлення осіб, які брали або беруть участь у незаконних збройних формуваннях. За січень поточного року ми змогли встановити особи 455 осіб (для порівняння у Луганській області - 437)", - зазначив він.

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"Також за вказаний період оголошено про підозру 274 особам (51 - Луганська, 223 - Донецька) і 52 особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (2 - Луганська, 50 - Донецька)", - додав Аброськін.

За даними глави УМВС, за станом на 6 лютого оголошено в розшук 220 осіб, з них 47 в Луганській та 173 - в Донецькій області.