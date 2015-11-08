У перший день набору до нової поліції Сум документи подали понад 700 кандидатів
Конкурс на одне місце складе близько 20 претендентів.
У Сумах в перший день, 7 листопада, конкурсного набору кандидатів до нової поліції документи подали 776 осіб.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні керівник УМВС України в Сумській області Анатолій Річкаль.
«У перший день набору до нової поліції документи подали 776 осіб. З них третина – жінки. Передбачаємо, що конкурс на одне місце складе близько 20 претендентів», – зазначив керівник главку.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах планується набрати 300 поліцейських.
Читайте такожВ Україні повноцінно працюють 489 відділень поліції - МВС
«Участь у конкурсі може взяти кожен громадянин України віком від 21 до 35 років, фізично розвинений, без судимостей, який має водійське посвідчення категорії «В», вільно володіє українською мовою та прагне змін. Набір у поліцію в Сумах триватиме до 30 листопада, після чого на відібраних кандидатів чекатиме 3-місячне навчання. Аби потрапити на службу до нової поліції, громадяни повинні подати до Центру реєстрації кандидатів у патрульну поліцію анкету встановленого зразка, або зареєструватися он-лайн на сайті МВС України», - нагадали в главку.
Суми - останній з обласних центрів, де проходить набір до нової поліції.