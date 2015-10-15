У Черкасах конкурс до нової поліції перевищив 27 осіб на місце

Як повідомили УНІАН кореспонденту УНІАН начальник УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, серед охочих служити у поліції Черкас 70% складають чоловіки і 30% - жінки. Кількість безробітних складає близько 40%. Також заяви подали понад 180 співробітників черкаської міліції. Ще стільки ж заяв подали колишні співробітники правоохоронних органів та жителі інших областей.

За словами начальника УМВС області Пустовара, до тестування допущено майже 4400 претендентів, інші анкети виявилися дубльованими, оскільки люди подавали документи у поліцію в інших регіонах України. Решту претендентів до нової поліції «відсіяли» через вік та з інших причин.

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Перший етап відбору розпочнеться 15 жовтня – претенденти складатимуть письмові тести. На другому етапі вони пройдуть медкомісію, психологічні тести, виконають нормативи фізичної підготовки та пройдуть співбесіду.

Начальник УМВС в Черкаській області Пустовар також уточнив, що тестування та навчання нових поліцейських проходитимуть на базі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Там є всі умови для проживання і все необхідне для студентів: спортивні зали, тир, басейн, комп’ютерні класи.

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Очікується, що нова патрульна поліція Черкас розпочне роботу або наприкінці цього року, або вже у січні-лютому 2016 року. Всього в Черкасах у новій патрульній поліції працюватимуть 200 поліцейських.