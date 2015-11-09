З початку року затримано 250 бойовиків "ДНР" та "ЛНР" - МВС

Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Зокрема, з початку року 1043 учасникам незаконних збройних формувань і їхнім посібникам повідомлено про підозру за статтями 256, 258, 260 Кримінального кодексу України.

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"У 2015 році оголошено у розшук 793 особи. До теперішнього часу встановлено місцезнаходження 52 учасників збройних бандформувань, які знаходилися у розшуку у 2014-2015 роках, 7 з них визнані померлими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до судів Донецької та інших областей направлені обвинувальні акти відносно 136 осіб. До кримінальної відповідальності, пов’язаної з позбавленням волі, притягнуто 55 фігурантів.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали мешканця Артемівська, який ще з минулого року перебував у розшуку за участь у діяльності незаконних збройних формувань. Встановлено, що 40-річний бойовик особисто брав участь у захопленні будівлі Слов'янської міської ради, а також вербував у Артемівську нових бойовиків.