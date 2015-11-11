20 "беркутівців", яких хотіли затримати, втекли з України в один день - Матіос

Про це в ефірі hromadske.tv розповів головний військовий прокурор України, заступник генпрокурора Анатолій Матіос.

Матіос підтвердив, що влітку 2014 року він очолював управління, яке піклувалося процессуальним керівництвом розслідування справи по Майдану, так зване 228 кримінальне провадження.

«На початку серпня минулого року групою процесуальних керівників і досить патріотичних надзвичайно професійних працівників СБУ була підготовлена феноменальна операція по затриманню 20 на той момен діючих, які проходили службу в органах МВС, працівників Беркута. Але, однак, за досить дивних обставин, перед проведенням операції по їх затриманню - а це мала бути масштабна операція, саме не в Києві, щоб не спричинити бунту і спонтанного протистояння і стрільби саме в столиці. Всі ці беркутівці в один день залишили межі України», - зазначив Матіос.

Він також вважає, що беркутівці або отримали команду, або були попереджені.

Читайте такожАктивісти відслідкували пересування беркутівця Аброськіна під час розстрілу Небесної Сотні (відео)

Про цю операцію знало небагато людей - оперативна група СБУ, технічні підрозділи - зовнішнє спостереження і частково підрозділ Альфа, процесуальні керівники, перший відділ управління, і перші керівники ГПУ - Ярема та Аваков, повідомив Матіос, якого допитували щодо цього розслідування слідчі.

Хто до цього може бути причетним, Матіос не коментує.