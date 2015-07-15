Обвинувачені у вбивствах на Майдані екс-беркутівці викрали зброї майже на 700 тисяч гривень - прокурор

Колишні бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергій Зінченко і Павло Аброськін заподіяли шкоди державі майже на 700 тис. грн, в основному це вартість зниклої зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прокурор Олексій Донской, що підтримує обвинувачення у кримінальному провадженні проти Зінченка та Аброськіна, яке розглядає Святошинський районний суд Києва.

Донской зазначив, що шкода була завдана цими екс-«беркутівцями» державі в особі Міністерства внутрішніх справ, оскільки після масових вбивств 20 лютого 2014 року на у центрі Києва була викрадена зброя на загальну суму 677 тис. грн. Крім того, держава зазнала витрати майже на 90 тис. грн при проведенні експертиз у рамках даного провадження.

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За словами Донского, якщо суд визнає Зінченка та Аброськіна винними, вони муситимуть компенсувати ці збитки.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура минулого року передала до суду кримінальне провадження проти Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

У вересні минулого року екс-командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. осіб, понад 100 загинули.