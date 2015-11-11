Тука не закриватиме пункт пропуску у Станиці Луганській через припинення обстрілів

Про це повідомив глава Луганської ОВЦА Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"Після провокації в Станично-Луганському районі більше повідомлень про обстріли на Луганщині не отримав. Оцінюю загальну обстановку як "напружену", - зазначив він.

Читайте такожТука розповів, скільки людей потрапили на підконтрольну Україні територію через перехід у Станиці Луганській

Тука наголосив, що виходячи з того, що обстріли припинились, він вирішив не припиняти роботу пункту пропуску.

Після провокації в Станично-Луганському районі більше повідомлень про обстріли на Луганщині не отримав. Оцінюю загальну ... Posted by George Tuka on 11 ноября 2015 г.

Раніше Тука повідомляв, що розглядає питання про закриття пункту перетину Станиця Луганська у відповідь на дії бойовиків.