Тука обдумує закриття пішохідного переходу в Станиці Луганській через обстріли

Про це у своєму Facebook написав керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

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"В той час, як ми з вами докладаємо величезних зусиль задля відновлення мирного життя, задля розбудови та розвитку нашої землі, знову "мавпи з гранатами" здійснюють обстріли, порушуючи всі домовленості. Вчора - Попасна. Сьогодні – Болотенне", - написав Георгій Тука.

"Я не хочу завдавати зайвого клопоту мирному населенню. Проте, вимушений поінформувати вас, мирні мешканці, що мною розглядається питання про закриття пункту перетину Станиця Луганська у відповідь на дії бандитів", - додав голова Луганьскої ОВЦА.

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Керівник Луганської області пообіцяв проінформувати громадян про закриття пункту пропуску щонайменше за добу.

Як повідомлялося, 9 листопада ввечері вперше від початку затишшя на Донбасі бойовики обстріляли міські квартали Попасної.