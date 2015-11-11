"Для Росії з любов'ю": РФ потролили гей-пародією на Бонда і Борна (відео)
15:25, 11 листопада 2015Суспільство
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Гумористичний портал Funny or Die опублікував пародійний ролик з нарізками з фільмів про спецагентів Джеймса Бонда і Джейсона Борна у виконанні акторів Деніела Крейга і Метта Деймона.
Відео отримало назву "Мій секретний агент" / Скріншот
Він змонтований так, щоб створити видимість романтичних стосунків між героями, передає Lenta.ru.
Відео під назвою "Мій секретний агент" включає уривки з картин "007: Спектр", "007: Координати "Скайфолл", "Ідентифікація Борна" і "Перевага Борна". Ролик супроводжується тегом "Для Росії з любов'ю".
Варто зазначити, що Джеймс Бонд і Джейсон Борн - одні з найпопулярніших персонажів світової літератури і кіно. Перший створений британським письменником Яном Флемінгом. На сьогодні знято 24 фільми бондіани.
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Джейсон Борн - герой романів американського белетриста Роберта Ладлема, теж екранізованих. Кіносерія на сьогодні включає чотири картини: "Ідентифікація Борна", "Перевага Борна", "Ультиматум Борна" і "Еволюція Борна".
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