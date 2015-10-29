У Росії мають намір карати за камінг-аут арештом до 15 діб

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Держдуми.

"Публічне вираження нетрадиційних сексуальних стосунків, що полягає у публічній демонстрації своїх спотворених сексуальних уподобань у громадських місцях, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, тягне за собою стягнення штрафу з громадян у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч рублів", - наголошується в ініціативі, спрямованій голові Держдуми Наришкіну.

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При цьому за вираження своєї орієнтації на територіях і у приміщеннях, призначених для надання освітніх послуг, послуг закладами культури і установами органів у справах молоді передбачено адміністративний штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Повний текст відповідного документа можна подивитися тут.

Варто зазначити, що автори законопроекту апелюють до досвіду інших країн, зокрема Білорусі, де Лукашенко нібито зараз збирається повернути раніше скасовану статтю кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за мужолозтво.

Насправді про цю ініціативу Лукашенка білоруські ЗМІ повідомляли ще в 2013 році.