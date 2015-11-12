Фоторепортаж з місця аварії Су-25 під Запоріжжям
08:41, 12 листопада 2015Суспільство
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Пілот Су-25 до останньої секунди робив все, щоб від падіння літака не постраждали мирні жителі.
Фото з місця події / vv.com.ua
11 листопада близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25.
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Пілот, 1992 року народження, Єгор Большаков загинув.
За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася за 40 кілометрів на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало.
Фото: сайт Вся власть
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