Фоторепортаж з місця аварії Су-25 під Запоріжжям

11 листопада близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25.

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Пілот, 1992 року народження, Єгор Большаков загинув.

За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася за 40 кілометрів на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало.

Фото: сайт Вся власть