Пілот Су-25 до останніх секунд намагався відвести літак від населених пунктів - Генштаб

Про це повідомляє прес-служба Генштабу на своїй сторінці в Facebook.

"Командування, військова рада та весь особовий склад Повітряних Сил Збройних Сил України з глибоким сумом і скорботою сприйняли звістку про те, що 11 листопада 2015 при виконанні польотного завдання трагічно загинув старший лейтенант Большаков Єгор Ігорович. Єгор Ігорович до останньої секунди свого життя робив все можливе для того, щоб літак не впав на населений пункт, і не постраждали мирні жителі", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Командування, військова рада Повітряних Сил Збройних Сил України висловили батькам, рідним і близьким щирі співчуття з приводу непоправної втрати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25. Пілот, 1992 року народження, загинув. За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася в 40 кілометрах на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало. За фактом аварії проводиться розслідування, з'ясовуються причини і обставини події.