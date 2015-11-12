Черговий "гумконвой" РФ вторгся на територію окупованого бойовиками Донбасу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії.

«Колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Маршрут до пунктів пропуску пройдено без затримок, непередбачених ситуацій в дорозі не сталося», - йдеться в повідомленні.

На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв-Курган», де вантаж пройшов митне оформлення.

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Заявляється, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювалися у присутності представників митної та прикордонної служб України. Автомобілі МНС Росії заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірці піддалися не тільки техніка, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж.

Після завершення «усіх» процедур більш як 100 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 1100 тонн продовжили рух до пунктів вивантаження Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 43-й так званий «гумконвой» вторгся на територію України 29 жовтня.

Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких українській стороні невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".