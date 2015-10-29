На Донбас вторгся черговий "гумконвой" з РФ

Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

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"Чергова колона МНС Росії із гуманітарною допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон", - йдеться в повідомленні.

Як зазвичай, колонна розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв-Курган". Зазначається, що "вантаж пройшов митне оформлення в суворій відповідності міжнародниму законодавству".

У російському відомстві стверджують, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювались у присутності представників митної та прикордонної служб України та спостерігачів ОБСЄ. Автомобілі МНС Росії в'їжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова.

"Перевірили не тільки техніку, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж. На вимогу розкривалися коробки з продуктами для представлення вмісту", - запевняють в МНС РФ.

Всього в колоні більше 100 автомобілів з вантажем загальною масою близько 1100 тонн.

Додамо, що в РНБО неодноразово повідомляли про те, що "гуманітарні конвої" від РФ найчастіше перевозять абсолютно негуманітарний вантаж: пальне, боєприпаси і амуніцію для проросійських бойовиків на Донбасі. Після прибуття таких колон ВСУ часто відзначають збільшення інтенсивності обстрілів з боку терористів.