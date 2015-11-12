Квіташвілі: приватні клініки можуть будь-які ціни придумувати - і у людей не буде вибору

Для тих, хто користується послугами приватних клінік в Україні, візит в аналогічні заклади в інших країнах Східної Європи загрожує ціновим шоком, про це пишеться в матеріалі журналу "Новое время". "Консультаційний виклик лікаря в столиці Латвії Ризі коштує $18, київська клініка "Борис" візьме за це $44. День перебування в латвійській приватній лікарні обійдеться в $60-65, той же "Борис" виставить рахунок в $167. Але найбільш відчутна різниця - на послуги пологових будинків. Пологи в хорошій клініці в Латвії обійдуться в $400. Єдиний приватний пологовий будинок Києва - клініка "Ісіда" - просить $2,1 тис.", - наголошується в матеріалі.

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Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі ці диспропорції пояснює низькою конкуренцією між учасниками ринку: приватних лікарень, які можуть надати широкий спектр послуг в Україні, дуже мало. Та й в цілому приватна медицина займає лише 5% ринку. "Тому вони (приватники) зараз можуть будь-які ціни придумувати - і у людей не буде вибору", - обурюється міністр.

Вибір є, але в якості альтернативи виступить держлікарня з сумнівною якістю послуг, скупченістю, відсутністю ліків і найнеобхіднішого. Але реформа державної медицини поки що безрезультатна. Міністр пояснює затримку протидією Верховної Ради в особі профільного комітету з охорони здоров'я - ті, мовляв, блокують прийняття необхідних законопроектів.

"Втім, Михайло Міщенко, керівник проекту MediLand, бачить інші причини затримки: мовляв, у кулуарах Ради йде підкилимна боротьба за власність держлікарень. Частину з них у результаті реформи закриють, і керівництво бореться за майно і нерухомість", - йдеться в матеріалі.

Повний текст матеріалу читайте у випуску журналу "Новое время" 13 листопада.