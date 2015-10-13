МОЗ закуповуватиме ліки для державних програм через ЮНІСЕФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України, додавши, що договір з Програмою розвитку ООН та британським агентством Crown Agents знаходяться на останній стадії погодження, підписання планується найближчим часом.

Для підписання контрактів щодо здійснення закупівель через міжнародні організації проведено роботу як всередині міністерства, так і на рівні уряду України.

Постанова Кабміну від 8 жовтня 2015 р. № 787, що визначає перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються через міжнародні програми, була підписана прем’єр-міністром минулого тижня.

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«Процес передачі частини закупівель міжнародним організаціям непростий, оскільки ми робимо це вперше, і є багато юридичних нюансів, які потрібно врахувати, щоб закупівлі через міжнародні організації відбулися згідно з усіма нормами та процедурами як українського законодавства, так і вимог міжнародних організацій. Проте ми можемо запевнити, що, незважаючи на всі перешкоди, частину ліків більш як на 2 млрд грн, ми все таки закупимо через міжнародні організації», - зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що були ухвалені нормативно-правові документи, необхідні для проведення закупівель.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що невдовзі розпочнеться закупівля ліків за державними програмами через міжнародні організації.

За словами Квіташвілі, процес закупівель відбуватиметься через 3 міжнародні організації - ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents.

"Ці три організації закуповуватимуть необхідні ліки за 7 програмами: ВІЛ-СНІД, туберкульоз, імунопрофілактика, дитяча онкологія - онкогематологія, доросла онкологія, вірусний гепатит та конвенція ООН з прав дитини (гемофілія і орфанні захворювання)…», - зазначив міністр.