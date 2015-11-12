"Freedom to Nadiіa Savchenko": "Укрпошта" випустила конверти із закликом підтримати льотчицю

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» випустило художні немарковані конверти із закликом підтримати українську льотчицю, Героя України Надію Савченко, яку незаконно, за сфабрикованими обвинуваченнями судять у Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДППЗ «Укрпошта».

Конверти випустили за ініціативи сестри Надії Савченко, Віри.

Читайте такожАдвокат Савченко розповів, чим займається українська льотчиця під час судових засідань

На лицьовому боці конверта – чорно-біле фото Надії, обрамлене смугою українського прапора, із закликом «Свободу Надії Савченко!/Freedom to Nadiіa Savchenko!». Гасло подане двома мовами, для того, щоб привернути увагу всього світу до проблеми незаконного утримання українки під арештом в Російській Федерації. На звороті конверта подана інформація про льотчицю.

Незабаром у відділеннях «Укрпошти» з’являться такі ж за дизайном конверти із зображеннями кримських активістів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

У реалізації проекту взяли участь правозахисні організації «Центр громадянських свобод», ГО Центр «Соціальна дія» та кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк, який є автором фотографії Кольченка та Сенцова, зображених на одному конверті.

Раніше «Укрпошта» випустила марку із зображеннями Савченко.