В інтернеті стартувала міжнародна акція на підтримку льотчиці Савченко

Сьогодні в мережі стартувала міжнародна інтернет-акція на підтримку заарештованої в Росії української льотчиці Надії Савченко.

Як повідомляє Радіо Свобода, активісти створюють і поширюють у мережах Twitter i Facebook фото- та відеоматеріали з інформацією про Надію Савченко різними мовами і поширюють її з хештегом #FreeSavchenko.

Твітер-шторм активно підтримують адвокати української військовополоненої Марк Фейгін і Микола Полозов.

Читайте такожСавченко вже 20 днів голодує

До твітер-шторму активно долучаються посольства України в різних країнах світу. Зокрема, повідомлення з інформацією про військовополонену Надію Савченко розмістили на своїх сторінках посольства України у Великобританії, Македонії, Японії, Вірменії, Кувейті та Посольство України при Святому Престолі (Ватикан).

Також до акції приєднався Посол США в Україні Джефрі Пайєт.

Українська льотчиця і депутат Верховної Ради Надія Савченко четвертий тиждень поспіль продовжує голодувати у московському слідчому ізоляторі на знак протесту проти свого утримання під вартою.