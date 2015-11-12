Арешт екс-"беркутівців" Зінченко та Аброськіна продовжили до 10 січня 2016 року

Суд продовжив термін арешту колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна до 10 січня наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято присяжними на засіданні Святошинського районного суду Києва.

У зв’язку з тим, що наступне судове засідання з розгляду кримінального провадження проти екс-«беркутівців» відбудеться 8 грудня, а термін їх арешту спиває 22 листопада, прокурори клопотали про продовження терміну їх утримання під вартою.

Читайте такожУ МВС пояснили, чому командира "Беркута" Антонова повернули на роботу

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура минулого року передала до суду кримінальне провадження проти Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

23 потерпілих у кримінальному провадженні проти Зінченка та Аброськіна заявили 22 цивільних позови на загальну суму 130 млн грн.