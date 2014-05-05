Бійці ліквідованого спецпідрозділу "Беркут" беруть участь в АТО на Донбасі - Пашинський

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Зокрема, в повідомленні йдеться, що під час проведення антитерористичної операції і несення служби по охороні громадського правопорядку бійці Міністерства внутрішніх справ, за винятком окремих випадків, щодо яких ведеться слідство, проявили мужність, відвагу і героїзм.

За словами в.о. Адміністрації Президента Сергія Пашинського, у складі підрозділів МВС бойові завдання на Сході і Півдні України сьогодні виконують також колишні співробітники розформованого спецпідрозділу "Беркут".

"Після проведення переатестації і внутрішнього розслідування щодо подій в центрі Києва на початку цього року, і встановлення непричетність до масових вбивств учасників акцій протесту, ці співробітники були допущені до подальшої служби в лавах МВС", - заявив він.

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Виконуючий обов'язки Голови Адміністрації Президента України особливо відзначив бійців колишнього спецпідрозділу "Беркут", які залишаються вірними присязі і служать у Луганській, Одеській та інших областях.

"Компетентними органами України прийнято рішення про те, що враховуючи непростий шлях, який довелося пройти бійцям спецпідрозділу "Беркут" за останні шість місяців, коли злочинна влада на чолі з Віктором Януковичем змушувала їх воювати з власним народом, до кримінальної відповідальності будуть притягуватись лише ті працівники, за якими слідство встановило безпосередню участь у вбивствах і тортурах учасників Національної Революції", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, український спецназ під Слов'янськом розгромив велике угруповання терористів. Кілька сотень бойовиків атакували позиції українських частин, і були відкинуті з великими втратами підоспілими на допомогу резервами.