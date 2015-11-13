МЗС перевіряє інформацію щодо катастрофи українського вертольота у Словаччині

Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС Євген Ігнатовський.

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Як повідомляв УНІАН, у Словаччині сьогодні, 13 листопада, розбився український пасажирський вертоліт. За інформацією ЗМІ, загинули шестеро осіб, які перебували на борту. За даними джерела в МВС Словаччини, вертоліт міг належати контрабандистам і перевозив цигарки. Авіакатастрофа трапилася біля кордонів з Україною.