ЗМІ: Український гелікоптер, який розбився у Словаччині, міг належати контрабандистам

Джерело, близьке до міністра внутрішніх справ Словаччини, повідомило, що на борту українського гелікоптера були контрабандисти.

За даними джерела, контрабандисти везли до Словаччини партію сигарет, передає місцевий телеканал ТА3. Катастрофа гелікоптера могла статися через густий туман. Також розглядається версія, що гелікоптер не набрав потрібної висоти. Читайте такожФоторепортаж з місця аварії Су-25 під Запоріжжям Українські офіційні особи дані про аварію поки не підтверджують. Гелікоптер зазнав аварії в середу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter