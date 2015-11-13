Аваков скасував понад 80 показників ефективності роботи правоохоронців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков скасував 86 показників ефективності роботи правоохоронців.

Як повідомила прес-служба МВС, відповідний наказ міністр підписав 13 листопада.

Серед скасованих показників оцінки діяльності правоохоронців виявилися "зареєстровані злочини за різними напрямками – кількість, розкриття, терміни, відносні показники".

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"Тепер ми все перевантажуємо. Поліція! Геть архаїзми пострадянської міліцейської системи! З метою запровадження європейської моделі оцінки поліції, сьогоднішнім наказом скасував всі 86 обов'язкових показників оцінки", – заявив міністр внутрішніх справ.

Він зазначив, що буде впроваджена абсолютно нова модель оцінки ефективності поліцейської роботи, що спирається на довіру населення до поліції. Оцінка ефективності діяльності співробітників Національної поліції буде здійснюватися за чотирма напрямками: 1) результати зовнішнього опитування; 2) оцінка бізнес-середовищем ефективності поліцейської діяльності; 3) результати внутрішнього опитування; 4) результати виконання пріоритетних завдань.

"Так буде правильно! – і жодних більше паличок, галочок і планових нормативів по кількості кишенькових злодіїв і розкрадачів!", – підкреслив Аваков.