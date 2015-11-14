МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Парижа

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Як зазначили у відомстві, "враховуючи терористичні акти, вищим державним керівництвом Французької Республіки введено надзвичайний стан на всій території континентальної Франції і острові Корсика".

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"Режим надзвичайного стану передбачає введення повного прикордонного та митного контролю на всіх кордонах Франції; заборону на переміщення осіб і транспортних засобів у визначених місцях; установлення захисних зон або зон безпеки, перебування в яких регламентовано або повністю заборонено; закриття розважальних, культурно-просвітницьких та інших закладів масового скупчення людей, а також заборону на проведення масових зібрань", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Паризькому регіоні введено посилені заходи безпеки: дано дозвіл проводити адміністративні обшуки в будь-яких приміщеннях; мобілізовано всі сили правопорядку і підрозділи збройних сил; припинені будь-які розважальні заходи, закриті місця масового скупчення людей (конференц-зали, навчальні, спортивні заклади, бібліотеки тощо).

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"Можливі обмеження в функціонуванні метро і наземних видів транспорту в районах, постраждалих від терористичних актів (особливо – 10-го і 11-го округів Парижа)", - відзначили в МЗС.

У зв'язку з зазначеним МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у Франції, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, враховувати рекомендації сил безпеки і місцевої влади.

У разі, якщо громадяни опинилися в місці, де здійснений терористичний акт, МЗС закликає не панікувати, оцінити найбільш безпечні шляхи та покинути приміщення, уникати натовпу, шукати захисту у правоохоронців і сил безпеки, укриття в безпечних приміщеннях, а також прагнути невідкладно повідомити про себе в поліцію або в посольство".

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"Перебуваючи в містах, враховувати, що найбільш уразливим видом транспорту є метро, намагатися не пересуватися самостійно, якщо планується відвідати захід - заздалегідь уточнити, чи відбудеться він, а також які лінії громадського транспорту будуть закриті", - зазначає МЗС.

У відомстві додали, що в зв'язку з введенням НС слід бути готовими до перевірки документів і особистого контролю, завжди мати при собі документи, що засвідчують особу, повідомити про мету вашого перебування та місце проживання у Франції; виконувати всі вказівки і демонструвати готовність до співпраці з правоохоронними органами.

У будь-якому випадку громадянам, які перебувають у Франції, МЗС рекомендує повідомити рідним про себе.

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У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам необхідно якомога скоріше повідомити про це на "гарячу лінію" посольства України у Франції (+33 1 43 06 07 37), або в МЗС (+38 044 238 16 57, +38 044 238 17 77).

Зазначимо, що в регіон Іль-де-Франс входять сам Париж, а також департаменти Сена і Марна, Івелін, Есон, О-де-Сен, Сен-Сен-Дені, Валь-де-Марн і Валь-д'Уаз.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за офіційними даними, загинули 137 осіб.