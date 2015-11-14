Олланд звинуватив у паризьких терактах ІД і оголосив триденну жалобу
13:13, 14 листопада 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд звинуватив у терактах, що відбулися напередодні в Парижі, "Ісламську державу".
REUTERS
Як передає BBC, Олланд заявив, що ІД стоїть за нападами в Парижі, які він назвав "актом війни".
За його словами, напади були сплановані і організовані з-за кордону з допомогою всередині самої Франції.
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Крім того, французький президент оголосив у країні триденну жалобу.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.
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