Олланд звинуватив у паризьких терактах ІД і оголосив триденну жалобу

Як передає BBC, Олланд заявив, що ІД стоїть за нападами в Парижі, які він назвав "актом війни".

За його словами, напади були сплановані і організовані з-за кордону з допомогою всередині самої Франції.

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Крім того, французький президент оголосив у країні триденну жалобу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.

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