В Україну прибули американські контрбатарейні радари (фото)

Про це повідомляє посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у Twitter.

За його словами, радари прибули до Львова.

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Варто зазначити, що про кількість радарів не повідомляється.

Нагадаємо, Порошенко повідомляв, що США передадуть Україні військові радари вже в середині листопада.