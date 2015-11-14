В Україну прибули американські контрбатарейні радари (фото)
16:11, 14 листопада 2015Суспільство
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Контрбатарейні радари США прибули в Україну.
Контрбатарейні радари США вже в Україні / twitter.com/GeoffPyatt
Про це повідомляє посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у Twitter.
За його словами, радари прибули до Львова.
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Варто зазначити, що про кількість радарів не повідомляється.
Нагадаємо, Порошенко повідомляв, що США передадуть Україні військові радари вже в середині листопада.
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