Порошенко заявив, що США передадуть Україні військові радари вже в середині листопада

В середині листопада в Україну прийдуть спеціальні контрбатарейні станції великої дальності.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, передає кореспондент УНІАН.

«Я гордий тим, що після моєї зустрічі з Бараком Обамою в середині листопада до нас прибудуть спеціальні контрбатарейні станції великої дальності", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко поінформував, що в листопаді американською сторона почне унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил і спецпідрозділів.

“Під час візиту до Нью-Йорку я домовився з керівництвом Сполучених Штатів про надання Україні нелетальної зброї... Цього тижня Конгрес США - теж не без зусиль української дипломатії - схвалив рішення про виділення у 2016 році значних фінансових ресурсів на надання військової допомоги Україні. У листопаді американською стороною буде розпочато унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил та спецпідрозділів”, - сказав він.

Президент знову наголосив, що гарантією перемир’я і миру може бути лише надійність української оборони, і в проекті бюджету на наступний рік буде передбачено істотне збільшення видатків на оборону.