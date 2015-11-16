У Запоріжжі пішов перший сніг (фото, відео)

У деяких районах міста мокрий сніг валить стіною, що значно ускладнило видимість на дорозі.

На сьогодні синоптики обіцяли на території Запоріжжя сильні дощі, але він швидко змінився лапатим снігом.

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Крім того, на півдні Запорізької області прогнозують штормовий вітер.

Слід зазначити, що буквально минулого тижня погода несподівано відновила купальний сезон в Одесі. Синоптики зафіксували температуру +18 і назвали її аномальною для останнього місяця осені.