В Україні сьогодні буде тепло і без дощів
07:47, 04 листопада 2015Суспільство
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Сьогодні по всій території України буде без опадів. Найтепліше буде в південних і західних областях.
Сьогодні дождт не передбачаються / flickr.com/photos/eijomian
Про це повідомляє Гідрометцентр. Зокрема, в східних областях очікується температура від +9 до 11, у центральних стовпчики термометра піднімуться до +11, у північних - від +8 до 12.
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На Півдні та в західних областях буде тепліше. У південних областях термометри покажуть від +10 до +14, у західних - від +9 до +15.
В Києві мінлива хмарність, без опадів, температура від +10 до +12.
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