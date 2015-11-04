В Україні сьогодні буде тепло і без дощів

Про це повідомляє Гідрометцентр. Зокрема, в східних областях очікується температура від +9 до 11, у центральних стовпчики термометра піднімуться до +11, у північних - від +8 до 12.

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На Півдні та в західних областях буде тепліше. У південних областях термометри покажуть від +10 до +14, у західних - від +9 до +15.

В Києві мінлива хмарність, без опадів, температура від +10 до +12.