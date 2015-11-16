У Рівненській області на військовому полігоні помер мобілізований

Про це повідомила прес-служба управління МВС у Рівненській області.

Стало відомо, що військового виявив його товариш о 5:00 під час підйому. При цьому, за словами правоохоронців, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено.

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За цим фактом смерті військового відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Повідомляється, що чоловік був мобілізований до Збройних Сил України 6 червня поточного року, на військовому полігоні перебував з 16 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Старолисецькому полігоні в Івано-Франківській області внаслідок обвалу балкона загинув 35-річний військовослужбовець, ще четверо травмовано.