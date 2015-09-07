На полігоні в Івано-Франківську обвалився балкон: один солдат загинув, четверо поранені

Як повідомила прес-служба Нацгвардії України, 6 вересня близько 20.30 на території навчально-тренувального центру НГУ «Лисець» стався обвал сходової клітки резервного входу до приміщення їдальні. Від отриманих травм 35-річний військовослужбовець помер на місці події. Чотирьох військовослужбовців з травмами різної тяжкості було доправлено до лікарні.

Читайте такожЗа добу жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 425 Кримінального кодексу України (Недбале ставлення до військової служби).

Досудове розслідування проводить військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України.